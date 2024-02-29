Орловщина недовыполнила план по контрактам по нацпроектам на 40%

В отстающих оказались 12 муниципалитетов.

Текущую ситуацию обсуждали сегодня на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Как сообщают «Орловские новости», выяснилось, что на данный момент по нацпроектам законтрактовано около 1,1 миллиарда рублей или около 60% от предусмотренных средств.

В качестве отстающих замгубернатора назвал 12 муниципальных образований. Это Орёл, Мценск, Ливны, Орловский муниципальный округ, Новосильский, Верховский, Болховский, Глазуновский, Троснянский, Ливенский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы. При этом сроки, установленные для заключения таких контрактов, подходят к концу.

«12 муниципальных образований не исполнили поручение губернатора. Прошу подготовить служебную записку», – высказался по этому поводу Тарасов.

Отметим, что в области есть и муниципальные образования, которые полностью завершили данный процесс. Это Залегощенский, Сосковский, Свердловский, Колпнянский, Должанский и Знаменский районы.

ИА «Орелград»