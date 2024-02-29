В Орле перенесли сроки сдачи поликлиники №1

29.2.2024 | 13:39 Медицина, Новости, Строительство

Они сдвинулись до 2025-го.

Фото: vk.com/depdor57

Такие изменения в своё же постановление внёс губернатор Орловской области. Кроме того, соответствующим образом будут перераспределены запланированные бюджетные инвестиции.

На строительство выделят 853 миллиона 610 тысяч рублей. 17 миллионов направят на разработку проекта и сметы. В основном, средства поступят из федерального бюджета.

Напомним, поликлинику должны были сдать уже в текущем году. Однако её строительство пока даже не началось.

Новый корпус поликлиники №1 должен возникнуть на территории, расположенной рядом с Паровозной улицей и Московским шоссе.

ИА «Орелград»


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