Орловец подозревается в домогательствах к ребёнку

Мужчина взят под арест.

Об этом в своих официальных социальных сетях сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

«Получил информацию, что в Орле под арест взят мужчина по одной из уголовных статей, касающихся преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – написал детский омбудсмен.

Чиновник напомнил, что детям в таких ситуациях требуется профессиональная психологическая и медицинская помощь. С этой целью несовершеннолетний может позвонить на Единый общероссийский детский телефон доверия по номеру 8-800-2000-122.

Также воспользоваться услугой могут родители пострадавшего ребёнка. Специалисты помогут уберечь их сына или дочь (а также самих отцов и матерей) от опрометчивых и опасных поступков.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что орловчанка обвинила мужа в совращении их общей дочери.

ИА «Орелград»