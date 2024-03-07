Орловец подозревается в домогательствах к ребёнку

Мужчина взят под арест.
Об этом в своих официальных социальных сетях сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
«Получил информацию, что в Орле под арест взят мужчина по одной из уголовных статей, касающихся преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – написал детский омбудсмен.
Чиновник напомнил, что детям в таких ситуациях требуется профессиональная психологическая и медицинская помощь. С этой целью несовершеннолетний может позвонить на Единый общероссийский детский телефон доверия по номеру 8-800-2000-122.
Также воспользоваться услугой могут родители пострадавшего ребёнка. Специалисты помогут уберечь их сына или дочь (а также самих отцов и матерей) от опрометчивых и опасных поступков.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что орловчанка обвинила мужа в совращении их общей дочери.
ИА «Орелград»