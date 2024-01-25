В соцсетях сообщили о скандальном уголовном деле в орловской глубинке

Жена обвинила мужа в совращении их общей дочери.

Новость опубликовал телеграм-канал Baza.

По данной версии, подозреваемому исполнилось 40 лет. Его дочь учится в 9-м классе. Вся семья проживает в посёлке Змиёвка.

Как утверждает источник, 23-го января Следственный комитет возбудил в отношении орловца уголовное дело за «действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (статья 134 УК РФ, часть 3). Мужчина задержан.

Напомним, что в ноябре минувшего года в Орле был задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 13-летнего мальчика, ученика седьмого класса.

ИА «Орелград»