Колхозный мост подешевел на 92 миллиона

8.3.2024 | 11:00 Важное, Новости, Строительство

Мэрия Орла объявила торги на капремонт переправы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

При этом изначальная (максимальная) цена контракта составила 274,5 миллиона рублей. Напомним, ранее властями, при примерной оценке стоимости ремонта, озвучивалась значительно более высокая сумма в 367 миллионов.

Подрядчика должны выбрать к 26 марта. Сама реконструкция завершится 28 февраля следующего года. По крайней мере, такая дата указана в проекте контракта.

Ремонт моста будут делать в четыре этапа. Подрядчик сможет рассчитывать на аванс в 50% от всей суммы.

При этом в контракте также указано, что 50% от общей суммы сразу пойдёт подрядчику в качестве аванса.

Напомним, что Колхозный мост перекрыт для транспорта ещё с 2021-го года. В этом году сооружению исполняется ровно 60 лет. Однако за всё это время мост ни разу не ремонтировали капитально.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования