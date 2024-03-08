Колхозный мост подешевел на 92 миллиона

Мэрия Орла объявила торги на капремонт переправы.
При этом изначальная (максимальная) цена контракта составила 274,5 миллиона рублей. Напомним, ранее властями, при примерной оценке стоимости ремонта, озвучивалась значительно более высокая сумма в 367 миллионов.
Подрядчика должны выбрать к 26 марта. Сама реконструкция завершится 28 февраля следующего года. По крайней мере, такая дата указана в проекте контракта.
Ремонт моста будут делать в четыре этапа. Подрядчик сможет рассчитывать на аванс в 50% от всей суммы.
При этом в контракте также указано, что 50% от общей суммы сразу пойдёт подрядчику в качестве аванса.
Напомним, что Колхозный мост перекрыт для транспорта ещё с 2021-го года. В этом году сооружению исполняется ровно 60 лет. Однако за всё это время мост ни разу не ремонтировали капитально.
ИА «Орелград»