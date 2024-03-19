«Бригада Катукова» поможет эвакуировать орловцев при паводке

19.3.2024 | 11:45 Новости

В Орле состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС.

Фото: ИА «Орелград»

Орган возглавляет мэр города Юрий Парахин.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, основной темой разговора стал весенний паводок. Напомним, что Гидрометцентр обещал орловцам серьёзные проблемы. Наиболее высокий уровень воды ожидается в Оке и Зуше.

Начальник городского управления по безопасности оценил критическое значение подъёма воды в 8 метров 66 сантиметров. На данный момент фиксируются приемлемые и умеренные показатели, утверждают орловские чиновники.

Тем не менее, власти готовятся и к возможной эвакуации граждан. Главы территориальных управлений предложили при проведении таких мероприятий усилить охрану общественного порядка с помощью орловцев из «Бригады Катукова».

Также на комиссии обсудили ситуацию с пожарами. Пока она не внушает опасения. В текущем году в городе зарегистрирован 81 пожар. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. От огня пострадали двое и погибли трое человек, что тоже ниже прошлогодней статистики (тогда было по пять пострадавших и погибших).

ИА «Орелград»


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