Орловщине дадут 200 миллионов на лекарства от гепатита

19.3.2024 | 11:29 Медицина, Новости

Пациенты получат препараты бесплатно.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о медикаментах, которые используются именно для лечения гепатита C. Федеральные средства предназначаются для закупки лекарств. Их будут использовать для помощи орловцам с соответствующим диагнозом, которые лечатся амбулаторно, наблюдаясь в диспансере.

Орловщина получит всю сумму в 200 миллионов рублей в течении трёх лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Транш является дополнительным. На протяжении ближайших трёх лет федеральные власти планируют дополнительно выделять на данные цели по 4,5 миллиардов рублей ежегодно. Средства будут распределяться между регионами.

Ранее стало известно, что орловские нейрохирурги сделали новаторскую и рискованную операцию.

ИА «Орелград»


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