«Бригада Катукова» помогла орловчанке

20.3.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Женщина упала в Детском парке и повредила ногу.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Об этом рассказали в социальных сетях орловской добровольческой дружины. Инцидент произошёл на минувших выходных, когда жители Орла отмечали Масленицу, а также голосовали на президентских выборах.

«Присутствие дружинников на подобных мероприятиях ограничивается не только поддержанием общественного порядка, но и помощью гражданам», – отметили в «Бригаде».

Известно, что женщина упала со ступеней лестницы, расположенной в парке. Орловцы из «Бригады Катукова», которые патрулировали территорию, оказали ей первую помощь и вызвали на место врачей. Затем они помогли погрузить пациентку в автомобиль «Скорой помощи».

Ранее стало известно, что «Бригада Катукова» поможет эвакуировать орловцев при паводке.

ИА «Орелград»


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