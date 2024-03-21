В Орле в парке «Ботаника» появилась опасная стая собак

Местные жители опасаются, что животные захватят территорию.

Информация и видеозаписи по данной теме появились в соцсетях, в частности, в группе «Интересный город Орёл».

Автор сообщений утверждает, что бродячие собаки собрались в стаю численностью до 12 особей. При этом некоторые из них уже дали многочисленное потомство (по 10 и более щенят).

«Через месяц-другой в парк будет не зайти. Если они уже сейчас вечерами кидаются, защищая щенков», – опасается орловец.

В комментариях, как обычно, голоса разделяются по прямо противоположным позициям. Одни пользователи жалуются на засилье бесконтрольных и агрессивных «друзей человека», другие указывают на безответственное поведение бывших хозяев животных, а также плохую работу властей в данном вопросе. В любом случае, конкретно в районе парка «Ботаника» бродячие собаки давно стали серьёзной «головной болью» местных жителей.

Кстати, накануне стало известно, что Горсовет попытается «выбить» из бюджета Орла дополнительные деньги для решения данной проблемы.

ИА «Орелград»