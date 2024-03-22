Мошенники выдают себя за мэра Орла в мессенджерах

Они пытаются ввести в заблуждение сотрудников горадминистрации.

Об этом сам мэр Юрий Парахин рассказал в своих настоящих соцсетях.

По его словам, прежде всего, такая активность характерна для «Телеграма». Мошенники создают фейковые аккаунты орловские градоначальника, которые старательно имитируют настоящие.

Известно, что преступники распространяют от имени Парахина некие сообщения, вводя в заблуждение его подчинённых и коллег.

«Убедительно прошу не поддаваться на уловки мошенников! Фейковые аккаунты сразу же блокируйте!» – высказался мэр.

Он напомнил, что имя контакта в «Телеграме» и «Вотсапе» должно полностью совпадать с тем, как оно записано в телефоне второго собеседника. Фото профиля в официальных мессенджерах орловского градоначальника не установлено.

Также Парахин отметил, что вообще не рассылает личные сообщения с телеграм-канала t.me/parakhin_yuri. «Кроме того, я никогда не отправляю сообщения с поручениями, просьбами и прочим в мессенджерах. При необходимости свяжусь лично, не задействуя при этом соцсети», – добавил он.

ИА «Орелград»