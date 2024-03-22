Орловцу дали семь лет за призыв к террору и фейки об СВО

Все преступления совершались в интернете.

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Известно, что осуждённый – 50-летний житель Орловщины. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (205 УК РФ), а также в публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации (207 УК РФ).

Как установило следствие, преступления имели место в феврале, марте и апреле 2022-го года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Публикацию, побуждающую к террористической деятельности, орловец разместил в одной из социальных сетей на своей странице, причём в открытом доступе. После этого он распространил в интернете заведомо ложную информацию о действиях российской армии во время проведения СВО.

В итоге орловца осудили на семь лет колонии общего режима. Также его на четыре года лишили права заниматься любой деятельностью, которая связана с управлением интернет-сайтами.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»