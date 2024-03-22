Экс-полицейского осудили за самовольное применение силы и наручников

22.3.2024 | 11:09 Закон и порядок, Новости

Северный районный суд Орла дал ему три года условно.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Также бывшему сотруднику полиции назначили испытательный срок в четыре года. Кроме того, его лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с властными полномочиями, в течении двух лет.

Мужчину судили по статье «превышение должностных полномочий». Известно, что на момент совершения преступления орловец служил в дежурной части отдела полиции №3 по городу Орлу (по тому же Северному району).

В июле минувшего года в отдел прибыл гражданин. Гость хотел заявить о некоем преступлении. Однако полицейский отказал ему в составлении протокола.

Тогда орловец высказал претензию уже в адрес самого стража закона и порядка. Закончилось это тем, что сотрудник полиции самовольно применил к нему физическую силу, а также наручники.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре региона.

Пресс-служба Управления МВД сообщала, что данный факт выявили оперативники службы собственной безопасности орловской полиции. Ранее стало известно, что в Орловской области резко выросла вооружённая преступность.

ИА «Орелград»


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