Подрядчика накажут за затянувшийся ремонт на Космонавтов

25.9.2023 | 14:42 Закон и порядок, Новости, Строительство

Проверку провела прокуратура Орловской области.

Фото: vk.com/oreladm

Как установило надзорное ведомство, ремонт проводился силами ООО «Дорстрой 57» (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»). Он должен был окончиться ещё 31 июля, но этого не произошло.

В связи с этим прокуратура Северного района внесла представления мэру Орла Юрию Парахину и гендиректору «Дорстроя 57». Также в отношении последнего вынесено прокурорское представление о возбуждении административного дела в связи с неисполнением условий муниципального контракта.

Отметим, что официальные источники пока что не заявляли об окончательной приёмке объекта. 1 сентября стало известно, что на улице побывали представители заказчика, которые, в целом, остались довольны увиденным. Однако на устранение дополнительно выявленных недостатков «Дорстрою 57» дали ещё десять дней.

ИА «Орелград»


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