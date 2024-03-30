В Орловской области в тройном ДТП погибла девочка-подросток

Авария произошла на трассе “Орёл-Тамбов”.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, авария случилась накануне около 20 часов 20 минут на 32-м километре трассы.

По текущей версии, 54-хлетний водитель грузовика Scania попытался обогнать КАМАЗ, ехавший в попутном направлении. Автомобили столкнулись. После этого Scania врезалась в легковую машину Daewoo. Она двигалась навстречу “тяжеловесам”.

В результате погибли водитель Daewoo (1988-го года рождения) и его несовершеннолетняя пассажирка (2011-го года рождения). Они скончались на месте происшествия. Также телесные повреждения получила женщина 1992-го года рождения, которая тоже находилась в легковушке. Остальные участники ДТП не пострадали.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. Им занимается следственное подразделение отделения МВД России по Свердловскому району.

ИА “Орёлград”