Орловец погиб в ДТП

Авария произошла в Малоархангельском районе.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось 30 марта в 18 часов 10 минут на межмуниципальной трассе “Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое”. 46-летний мужчина ехал по дороге на автомобиле “Грейт Волл”, двигаясь в сторону Колпнянского района.

Примерно на 19-м километре трассы водитель не справился с управлением. Орловец съехал с дороги и попал в кювет.

“В результате ДТП водитель скончался на месте”, – указали в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в другой аварии под Орлом погибла девочка 2011-го года рождения.

ИА “Орелград”