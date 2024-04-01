Орловец погиб в ДТП

1.4.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Авария произошла в Малоархангельском районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось 30 марта в 18 часов 10 минут на межмуниципальной трассе “Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое”. 46-летний мужчина ехал по дороге на автомобиле “Грейт Волл”, двигаясь в сторону Колпнянского района.

Примерно на 19-м километре трассы водитель не справился с управлением. Орловец съехал с дороги и попал в кювет.

“В результате ДТП водитель скончался на месте”, – указали в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в другой аварии под Орлом погибла девочка 2011-го года рождения.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования