В Орловской области заработали асфальтобетонные заводы

Производство запустила «Дорожная служба».
«Дорожный сезон объявляем открытым!» – объявили официальные представители предприятия.
По их словам, подготовка к запуску заводов длилась несколько недель. Накануне заработали предприятия в Ливнах, Глазуновке и Хотынце.
«Дорожная служба» уже применяет при ямочном ремонте асфальтобетонную смесь собственного производства. В частности, такие работы сейчас ведутся в Малоархангельске.
Также сегодня стало известно, что в Орле не нашлось желающих ремонтировать дорогу у здания областной администрации.
ИА «Орелград»