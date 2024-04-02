В Орловской области заработали асфальтобетонные заводы

Производство запустила «Дорожная служба».

«Дорожный сезон объявляем открытым!» – объявили официальные представители предприятия.

По их словам, подготовка к запуску заводов длилась несколько недель. Накануне заработали предприятия в Ливнах, Глазуновке и Хотынце.

«Дорожная служба» уже применяет при ямочном ремонте асфальтобетонную смесь собственного производства. В частности, такие работы сейчас ведутся в Малоархангельске.

Также сегодня стало известно, что в Орле не нашлось желающих ремонтировать дорогу у здания областной администрации.

ИА «Орелград»