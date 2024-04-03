В Орле на месте таинственно погибших туй высаживают новые

На площади Жукова уже ведутся работы.

Об этом сообщили в администрации Орла. На месте погибших растений укореняют 48 новых туй. Всю работу обещают завершить уже завтра. Деревья сажают по периметру площади.

Ранее в Орле посадили первые в этом году новые деревья. Другие 48 саженцев туй украсили территории в Почтовом переулке, в том числе, рядом со зданием администрации города, а также у театра имени Тургенева.

Напомним, что пока что правоохранительные органы не установили причину, по которой погибли туйи на площади Жукова. По основной версии, зелёные насаждения стали жертвой неизвестного злоумышленника, который использовал химикаты.

Ранее сообщалось, что для замены погибших деревьев на живые потребуется около миллиона рублей.

ИА «Орелград»