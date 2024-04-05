Клычков отнял у младенцев соски

Орловский губернатор изменил состав подарка для новорожденных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде набора принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком «Подарок новорожденному». В частности, актуализирован состав набора. Из него исключены бутылочка для кормления с крышкой и силиконовой соской, а также пустышка и термометр для воды без ртути для ванночки.

В составе набора осталось 11 предметов: пеленка теплая, пеленка легкая, чепчик футер (начес), чепчик тонкий, комбинезон тонкий с царапками, кофточка тонкая на кнопках, кофточка футер (начес) на кнопках, распашонка теплая (футер), распашонка тонкая, ползунки для новорожденных и одеяло байковое. Кроме того, в подарочный набор входит коробка-бокс и наклейка «Подарок новорожденному» с логотипом правительства Орловской области. Внутри коробки обязательно должна присутствовать опись подаренных предметов.

Еще одно изменение коснулось порядка денежной выплаты – напомним, что родители могут отказаться от подарка новорожденному, получив вместо него компенсацию. Назначает такую выплату учреждение социальной защиты населения, которое обязано вносить сведения об этом в государственную информационную систему. До последнего времени для этих целей использовалась Единая государственная информационная система социального обеспечения. В соответствии с внесенными губернатором поправками теперь сведения о факте назначения выплаты, а также о ее сроках и размере будут заноситься на Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере.

Выдача набора принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком осуществляется по заявлению, поданному в структурное подразделение Управления ЗАГС Орловской области или МФЦ. Выдача подарка осуществляется при государственной регистрации рождения. Набор принадлежностей выдается бесплатно, все расходы на себя берет областной бюджет. Набор не подлежит обмену или возврату. Подарок не положен при государственной регистрации рождения ребенка, родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни.

ИА «Орелград»