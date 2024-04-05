В Орле отремонтируют улицу Цветаева

Это произойдёт в течении двух ближайших месяцев.

По крайней мере, так заявили в мэрии.

Вопрос в официальной группе «Орёлграда» «ВКонтакте» подняла одна из читательниц. «Хотя бы срезали покрытие, так называемое, а точнее то, что от него осталось. Ремонт подвески недешёвое удовольствие, налоги платим исправно, а дорог как не было в Орле, так и нет», – возмутилась женщина.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«Улица Цветаева будет также отремонтирована в апреле-мае», – заявили представители орловских властей.

Ранее мэр Орла подробно рассказал общественности о весеннем ремонте дорог. Отметим, что рядом с этой улицей планируется масштабное строительство.

ИА «Орелград»