Уникальные экспонаты появились в музее Тургенева

Коллекция фондов пополнилась 76 уникальными предметами.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С Тургенева (ОГЛМТ) сообщил о том, что его фондовая коллекция пополнилась уникальными предметами в количестве 76 единиц. Из них 14 единиц — основной фонд ИЗО, 62 единицы – основной фонд «Вещественные памятники». В учреждении добавили, что пополнение фондов произошло по результатам работы экспертной фондово-закупочной комиссия, на которой были представлены уникальные книги и предметы антиквариата.

«В основном, это работы европейских мастеров XIX и XX веков, которые создавались на заказ и не имеют аналогов, – говорят в музее. – Здесь можно было увидеть предметы интерьера и быта: японские вазы из бронзы (конец XIX – начало XX века), подсвечники из бронзы второй половины XIX века, богато декорированные растительными мотивами; письменные принадлежности: ножи для разрезания бумаги и вскрытия конвертов, перьевая ручка, пресс для бумаги, деревянная резная чернильница середины XIX века и многие другие диковинные для современного человека вещи».

Сообщается, что фондовую коллекцию также пополнили столовые приборы, в том числе фаянсовый поднос, расписанный вручную французскими мастерами начала XX века, и сервировочное блюдо, изготовленное из бронзы в начале прошлого столетия. Особое внимание работники музея обращают на произведения изобразительного искусства – графику, панно и скульптуру, – обладающие особой антикварной ценностью.

«Среди представленных творений зарубежных мастеров есть работа французского скульптора и модельера XIX века Коина Огюста Николя — бронзовая с золочением статуэтка зайца, поедающего морковь, – продолжают в ОГЛМТ. – Этот художник считался одним из лучших анималистов своего времени. Не уступает ему по значимости изящная статуэтка птицы ибис, созданная не менее известным скульптором XIX века Альфредом Дюбюканом».

Отмечают эксперты и книги дореволюционного периода, среди которых имеются экземпляра работ Фредерика Фаррара, переведенные на русский язык: «Власть тьмы и царство света» (1897 год) и «Первые дни христианства» (1888 год). Они были изданы книгопродавцем Игнатием Тузовым, специализировавшимся в Петербурге на продаже «духовной литературы». Среди новых поступлений, сообщают в музее, имеются и дореволюционные издания классиков русской литературы – Александра Куприна, Николая Некрасова и Василия Жуковского. Всего основной фонд «Редкая книга» пополнило 17 экспонатов.

ИА «Орелград»