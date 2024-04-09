C орловчанки взыщут незаконно полученные чернобыльские выплаты

Женщина обманула государство на 100 тысяч.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Заводской районный суд. Женщина действовала по обычной схеме – зарегистрировалась в зоне с «чернобыльскими» выплатами (в Орловском муниципальном округе), но фактически проживала в другом месте.

Смена места жительства произошла ещё в 2014-м году. Однако орловчанка не сообщила об этом в социальную службу и продолжала ежемесячно получать деньги – уже незаконно. Общая сумма таких выплат составила около 100 тысяч рублей.

Теперь их взыщут в принудительном порядке. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Дмитровском районе назначен новый главный прокурор.

ИА «Орелград»