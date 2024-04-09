В Орле у двоих иностранцев изъяли 200 доз метадона

Общий вес потянул на крупный размер.

Подозреваемых задержали в Советском районе Орла. Известно, что это граждане одного из государств ближнего зарубежья.

Прямо при них находились два свёртка и сигаретная пачка с примерно 200 дозами подозрительного вещества. Экспертиза показала, что это – метадон. Общая масса составила 47,95 грамма, что считается крупным размером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД, наркотик предназначался для сбыта бесконтактным способом. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы иностранцы ждали суда под стражей в СИЗО.

Ранее стало известно, что жителя Орла задержали по подозрению в госизмене.

ИА «Орелград»