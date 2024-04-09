Чиновники осмотрели поля под комплексную застройку

9.4.2024 | 10:44 Новости, Строительство

О выезде сообщило управление градостроительства Орловской области.

Фото: управление градостроительства Орловской области

В мероприятии 5 апреля приняли участие специалисты администраций Орловской области, Мценска и Мценского района,  представитель БУ ОО “Орелархплан”.

«… осуществлен выезд на территории в рамках реализации проектов комплексного развития территорий», – указано в сообщении управления.

КРТ в публикации также называют одним из приоритетных направлений градостроительной деятельности региона.

Напомним, первый договор о комплексном развитии в Орловской области заключен два года назад в Орле. Сейчас в областной столице уже прошли торги по трем площадкам. Заключен один договор о комплексном развитии незастроенной территории. Недавно объявлен отбор на участок в Советском районе и готовится площадка в Заводском. В Мценске же пока был только один конкурс. Он не привлек участников.

ИА “Орелград”


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