Орловчанка отсудила 300 тысяч за перелом крестца

11.4.2024 | 13:55 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Дело рассматривал Советский суд Орла.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина получила травму, работая на одном из городских предприятий. Врачи диагностировали у неё «перелом боковых масс крестца слева».

Однако работодатель не составил ни акт о несчастном случае, ни акт о расследовании ЧП. Орловчанке пришлось обращаться в прокуратуру и инспекцию труда, а затем и в суд.

Женщина требовала компенсировать ей моральный вред на 300 тысяч рублей. Представитель работодателя счёл эту сумму завышенной.

Однако суд согласился с доводами истицы и решил взыскать с компании всю заявленную сумму. В частности, было учтено, что после травмы женщина оказалась нетрудоспособной практически на полгода. Кроме того, ей требуется повторное лечение.

Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано. Ранее стало известно, что облсуд значительно ужесточил наказание для бывшей завкафедрой ОГУ, уличённой во взяточничестве.

ИА «Орелград»


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