В Орле шестилетка пострадал в ДТП с КАМАЗом и маршруткой

11.4.2024 | 13:32 Новости, Происшествия

Авария произошла в Северном районе.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, большегруз столкнулся с маршруткой на Московском шоссе у дома №126. Это случилось накануне в 12 часов 40 минут.

Грузовик ехал со стороны улицы Космонавтов. Маршрутка – со стороны улицы Металлургов. Водителям было, соответственно, 43 года и 55 лет.

Телесные повреждения получил шестилетний мальчик – один из пассажиров автобуса. Однако госпитализация ему не потребовалась.

Ранее стало известно, что в Ливнах иномарка сбила первоклассника.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования