В Орле шестилетка пострадал в ДТП с КАМАЗом и маршруткой

Авария произошла в Северном районе.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, большегруз столкнулся с маршруткой на Московском шоссе у дома №126. Это случилось накануне в 12 часов 40 минут.

Грузовик ехал со стороны улицы Космонавтов. Маршрутка – со стороны улицы Металлургов. Водителям было, соответственно, 43 года и 55 лет.

Телесные повреждения получил шестилетний мальчик – один из пассажиров автобуса. Однако госпитализация ему не потребовалась.

Ранее стало известно, что в Ливнах иномарка сбила первоклассника.

ИА «Орелград»