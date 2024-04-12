В Орле открылась выставка балалаек

12.4.2024 | 11:39 История, Культура, Новости

Посмотреть на неё можно в Орловском краеведческом музее.

Фото: okmuseum.ru

Это авторская экспозиция Павла Корбанкова. Выставка «Балалайка. Коллекция самодельного звука» будет доступна до 10 мая.

Орловцы смогут увидеть старинные самодельные и мастеровые традиционные балалайки разных регионов России. Также в экспозиции представлены уникальные подлинные фотографии музыкантов-любителей периода конца девятнадцатого – середины двадцатого веков.

Кроме того, частью выставки стали научные работы и сборники, книги, словари, написанные или составленные исследователем традиционной культуры Виктором Галаховым.

Ранее стало известно, что в Военно-историческом музее выставят флаг США, захваченный орловцем на СВО.

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ИА «Орелград»


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