В Орле открылась выставка балалаек

Посмотреть на неё можно в Орловском краеведческом музее.
Это авторская экспозиция Павла Корбанкова. Выставка «Балалайка. Коллекция самодельного звука» будет доступна до 10 мая.
Орловцы смогут увидеть старинные самодельные и мастеровые традиционные балалайки разных регионов России. Также в экспозиции представлены уникальные подлинные фотографии музыкантов-любителей периода конца девятнадцатого – середины двадцатого веков.
Кроме того, частью выставки стали научные работы и сборники, книги, словари, написанные или составленные исследователем традиционной культуры Виктором Галаховым.
Ранее стало известно, что в Военно-историческом музее выставят флаг США, захваченный орловцем на СВО.
Возрастная категория: 6+
ИА «Орелград»