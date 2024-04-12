Жителей Орла предупредили о возможных перебоях с горячей водой

Причина – отключение отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с переходом котельных на летний режим возможны перебои с подачей горячего водоснабжения. Подробную информацию уточняйте в управляющих компаниях», – заявили представители властей Орла.

Напомним, сегодня мэр Юрий Парахин официально объявил о завершении отопительного сезона.

В то же время Орловский гидрометцентр пообещал жителям области похолодание. Так, в Орле уже завтра дневные температуры опустятся до плюс пятнадцати – плюс семнадцати. В понедельник похолодает ещё на несколько градусов.

В то же время накануне в области регистрировалась температура до 27 градусов тепла. Пока 11 апреля стало для орловцев самым тёплым днём в этом году.

ИА «Орелград»