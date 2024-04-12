Подрядчик пообещал благоустроить сквер Гуртьева за три месяца

12.4.2024 | 11:57 ЖКХ, Новости

Работы стартовали в начале апреля.

Фото: Администрация Орла

Сейчас на объекте трудятся около 30 рабочих. Также к ним привлечены шесть единиц техники.

Территорию приводит в порядок ТСК «Альянс». Напомним, что в минувшем году сквер стал одним из победителей ежегодного голосования за объекты благоустройства.

На данный момент в сквере начали демонтировать бордюры, тротуары и асфальт. Также рабочие успели установить часть нового бордюра, а также частично выполнить тротуар по Пионерской улице.

«Сквер планируем благоустроить в течение двух с половиной — трёх месяцев, основная и длительная позиция — электрика, которая делается в районе 55 рабочих дней», – рассказал представитель подрядчика.

Ранее губернатор Клычков призвал изменить подход к выбору объектов для благоустройства.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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