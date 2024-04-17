На орловских дорогах снизилась аварийность

О позитивной динамике в данной сфере сообщила полиция.

В Орловской области по итогам трех прошедших месяцев 2023 года благодаря принятым мерам комплексного характера удалось добиться позитивной динамики в состоянии аварийности на дорогах. Об этом сообщается в справке регионального Управления МВД России о состоянии оперативной обстановки. Из документа следует, что в отчетом периоде количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с предыдущим годом на 16,9 процента.

На автотрассах федерального значения произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 44. Увы, за три месяца на дорогах Орловской области в результате ДТП 15 человек погибли и 133 получили ранения, в том числе один ребенок погиб и 11 детей получили ранения. Всего с участием несовершеннолетних в первом квартале было зафиксировано 10 ДТП. За нарушения правил перевозки детей за это время было составлено 660 административных материалов.

Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 21 дорожно-транспортного происшествия, в результате которых 40 человек получили ранения различной степени тяжести и 7 человек, к сожалению, погибли. По данным Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области, порядка 98 процентов из общего числа происшествий произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Добавим, что всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде времени было выявлено 113 617 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»