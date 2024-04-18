Клычков показал кинотеатр «Победа» изнутри

Реставрация должна завершиться в Орле в 2026-м году.

Орловский губернатор побывал на объекте и поделился фотографиями в социальных сетях.

Реставрационные работы начались в минувшем году. К настоящему моменту подрядчик завершил работы по периметру объекта. Усилены фундамент и грунт основания, обустроена гидроизоляция, отреставрирована кирпичная кладка. Конструкции, которые находились в аварийном состоянии, демонтированы.

Внутри здания идут активные работы по устройству лестниц, перегородок и перекрытий.

«Здание должно одновременно остаться полноценным памятником орловской истории и культуры, а также стать современным и безопасным пространством для досуга жителей», – объяснил губернатор глобальную задачу.

ИА «Орелград»