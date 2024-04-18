Неуступчивость женщины-водителя привела её в больницу

После ДТП на трассе «Орёл-Тамбов» госпитализированы двое человек.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария случилась накануне в 9 часов 05 минут. ДТП произошло на перекрёстке магистрали с подъездной дорогой к посёлку Становой Колодезь (Орловского муниципального округа).

29-летняя женщина на легковой иномарке «Датсун» выезжала на федеральную трассу. Она не уступила дорогу «Ладе», которой управлял 64-летний мужчина. Это и привело к происшествию.

Известно, что отечественная машина ехала по трассе «Орёл-Тамбов» со стороны областного центра.

В результате ДТП различные повреждения получили оба водителя, а также 53-хлетняя пассажирка «Лады». Врачи госпитализировали её, а также женщину, управлявшую иномаркой. Водителя «Лады» отпустили домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП.

Отметим, что совсем недавно при схожих обстоятельствах в Орле на Карачевском шоссе машина с годовалым ребёнком-пассажиром врезалась в столб.

ИА «Орелград»