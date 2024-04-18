Мэр Орла доволен обстановкой на кладбищах

Однако у губернатора есть претензии.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, с 1 января по 1 апреля в городе оказано услуг по уборке мест захоронений на общую сумму 987 тысяч рублей. За тот же период с кладбищ вывезено 400 кубометров отходов.

Также на днях был заключён контракт на благоустройство военно-мемориальных объектов Орла (на 890 тысяч рублей). К 30-му апреля должны благоустроить 20 таких объектов.

«Как сейчас ситуацию оцениваете на кладбищах?» – задал вопрос Клычков мэру.

«Я бы назвал её хорошей», – ответил Парахин.

«Ну, я фотографии видел с Крестительского кладбища от 14 апреля. Она была далека от хорошей», – парировал губернатор.

«14 апреля – возможно. Если мы по состоянию на сегодня, состояние хорошее», – отреагировал мэр.

«То есть, те навалы, которые там были, вывезли?» – уточнил Клычков.

«Да, всё вывезено», – заверил Парахин.

Напомним, накануне стало известно, что «Зелёная роща» не торопится вывозить мусор с кладбищ Орла.

ИА «Орелград»