В Орле машина с годовалым мальчиком врезалась в столб

17.4.2024 | 12:13 Новости, Происшествия

Ребёнок пострадал.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла на Карачевском шоссе накануне в 10 часов 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

28-летняя женщина ехала на «Киа Спортейдж» со стороны Мостовой в сторону Спивака. Авария случилась у дома по Карачевскому шоссе, 79-В.

Орловчанка, перестраиваясь в правый ряд, не уступила дорогу грузовику. ГАЗ-4732 двигался в попутном направлении. Результатом стало столкновение.

После этого «Киа» налетел на пешеходное ограждение, а затем на фонарный столб.

В машине находился мальчик 2022-го года рождения. Малолетний пассажир получил телесные повреждения. Пострадала и женщина-водитель. Однако госпитализация им не потребовалась.

Ранее стало известно, что двоих водителей госпитализировали после ДТП на трассе «Орёл-Тамбов».

ИА «Орелград»


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