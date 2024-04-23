Орловский чиновник ответил за необщительность

Глава сельского поселения проигнорировал обращение жителя.

Нарушение выявила прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, его допустил глава администрации Ленинского сельского поселения Малоархангельского района. К чиновнику обратился местный житель.

Однако обращение даже не было зарегистрировано. Чиновник не рассмотрел его в установленные законом сроки и не направил ответ отправителю.

В связи с допущенными нарушениями в отношении главы сельского поселения возбудили административное дело. Должностное лицо уже привлечено к ответственности.

Ранее стало известно, что прокуратура выявила нарушения охраны труда на Верховском молочно-консервном заводе.

ИА «Орелград»