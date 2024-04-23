Орловский чиновник ответил за необщительность

Глава сельского поселения проигнорировал обращение жителя.
Нарушение выявила прокуратура.
Как рассказали в надзорном ведомстве, его допустил глава администрации Ленинского сельского поселения Малоархангельского района. К чиновнику обратился местный житель.
Однако обращение даже не было зарегистрировано. Чиновник не рассмотрел его в установленные законом сроки и не направил ответ отправителю.
В связи с допущенными нарушениями в отношении главы сельского поселения возбудили административное дело. Должностное лицо уже привлечено к ответственности.
Ранее стало известно, что прокуратура выявила нарушения охраны труда на Верховском молочно-консервном заводе.
ИА «Орелград»