В районах Орловщины ждут прибытия автоклубов

23.4.2024 | 10:50 Культура, Новости

Они приедут в регион в мае.

Фото: Администрация Кромского района

В этом году субсидии на закупку многофункциональных передвижных культурных центров получили Корсаковский и Шаблыкинский районы. Техника приобретается в рамках нацпроекта «Культура».

Сейчас муниципальные образования уже заключили соответствующие контракты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Также получены нужные разрешения в Минпромторге России.

«Поставка машин ожидается в мае 2024 года», – пояснили в пресс-службе.

В 2022-м году подобные многофункциональные передвижные центры были поставлены в шесть районов Орловской области.

ИА «Орелград»


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