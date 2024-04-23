В районах Орловщины ждут прибытия автоклубов

Они приедут в регион в мае.

В этом году субсидии на закупку многофункциональных передвижных культурных центров получили Корсаковский и Шаблыкинский районы. Техника приобретается в рамках нацпроекта «Культура».

Сейчас муниципальные образования уже заключили соответствующие контракты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Также получены нужные разрешения в Минпромторге России.

«Поставка машин ожидается в мае 2024 года», – пояснили в пресс-службе.

В 2022-м году подобные многофункциональные передвижные центры были поставлены в шесть районов Орловской области.

ИА «Орелград»