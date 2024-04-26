В Орловской области после ДТП госпитализированы трое

Авария произошла на трассе «Крым».

Всё случилось накануне в 16:50 на 351-м километре магистрали.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, согласно текущей версии, аварию спровоцировал 36-летний водитель «Мицубиси». Иномарка двигалась со стороны Орла в сторону Москвы.

В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с «Дэу Матиз». Затем «Мицубиси» налетел на ограждение.

В результате ДТП пострадали трое человек, ехавших в «Дэу» – 44-летний водитель и его пассажиры – 45-летняя женщина и 11-летний мальчик. Все они госпитализированы.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В пяти из них пострадали люди. Различные повреждения получили восемь человек.

ИА «Орелград»