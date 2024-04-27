Облсуд смягчил приговор по делу о гибели двоих детей

Трагедия произошла в минувшем году.

В Залегощенском районе двое братьев-школьников утонули в месте, не оборудованном для купания. Дети приехали в лагерь на туристический слёт.

Перед судом предстала заместитель директора школы по воспитательной работе, недоглядевшая за мальчиками. В итоге ей назначили наказание в виде принудительных работ на три года (с удержанием 5% из заработной платы). Также орловчанку на два с половиной года лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Этот приговор оспорили и защита, и обвинение. Дело ещё раз рассмотрели в Областном суде.

Интересно, что на пересмотре дела настаивал и отец погибших мальчиков. Мужчина указал, что орловчанка переживала смерть его детей как своё личное большое горе и принесла его семье свои искренние извинения. Потерпевший просил назначить обвиняемой наказание в виде условного осуждения.

В итоге срок принудительных работ снизили – правда, всего на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

ИА «Орелград»