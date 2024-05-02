ФК Орёл поставил новый рекорд по посещаемости матчей

Наш клуб снова самый популярный во Второй лиге.

Последнюю игру посетили 4767 человек. Это лучший показатель в лиге за истекший тур.

«Орёл» принимал дома тамбовский «Спартак». Матч стал знаменательным для нашего клуба, так как «орлы» одержали первую победу после возвращения в профессиональный футбол. Орловцы одолели соперников с минимальным перевесом (1:0).

Отметим, что первая домашняя игра «Орла», которая закончилась проигрышем, тоже стала самой посещаемой в туре Второй лиги. На стадион имени Ленина пришли около 7 тысяч человек.

ИА «Орелград»