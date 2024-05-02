В Орле электросамокатчик сбил девушку

Пострадавшая госпитализирована.
Авария случилась 30 апреля в 11 часов 45 минут на дороге-дублёре Наугорского шоссе. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
Парень 2006-го года рождения двигался на электросамокате Syccyba со стороны улицы Скворцова в сторону улицы Героев Пожарных. Наезд на девушку произошёл у дома №88 по Наугорскому шоссе.
Потерпевшая также родилась в 2006-м году. В момент аварии она пересекала проезжую часть.
«Скорая помощь» доставила девушку в НКМЦ имени Круглой. Пострадавшую пришлось госпитализировать.
Ранее стало известно, что в Орле после ДТП с двумя мотоциклами и фурой госпитализировали подростка.
ИА «Орелград»