В Орле электросамокатчик сбил девушку

2.5.2024 | 11:31 Новости, Происшествия

Пострадавшая госпитализирована.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Авария случилась 30 апреля в 11 часов 45 минут на дороге-дублёре Наугорского шоссе. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Парень 2006-го года рождения двигался на электросамокате Syccyba со стороны улицы Скворцова в сторону улицы Героев Пожарных. Наезд на девушку произошёл у дома №88 по Наугорскому шоссе.

Потерпевшая также родилась в 2006-м году. В момент аварии она пересекала проезжую часть.

«Скорая помощь» доставила девушку в НКМЦ имени Круглой. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что в Орле после ДТП с двумя мотоциклами и фурой госпитализировали подростка.

ИА «Орелград»


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