На Орловщине встретили Вечный огонь из Москвы

Также в регионе перезахоронили 36 защитников Отечества.

Частицу Вечного огня из Александровского сада столицы, расположенного рядом с Кремлём, торжественно встретили во Мценском районе. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Церемония прошла на территории Мемориального комплекса танкистам-первогвардейцам. Огонь из Александровского сада доставят в 14 государств и во все регионы России.

Тем временем в Болховском районе перезахоронили останки 36 воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Последнюю дань защитникам Отечества отдали на Кривцовском мемориале.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, имена красноармейцев установить не удалось. Однако в ходе раскопок была найдена одна воинская книжка. Сейчас она находится на экспертизе.

ИА «Орелград»