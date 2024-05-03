На Орловщине встретили Вечный огонь из Москвы

3.5.2024 | 17:18 История, Новости, Общество

Также в регионе перезахоронили 36 защитников Отечества.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Частицу Вечного огня из Александровского сада столицы, расположенного рядом с Кремлём, торжественно встретили во Мценском районе. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Церемония прошла на территории Мемориального комплекса танкистам-первогвардейцам. Огонь из Александровского сада доставят в 14 государств и во все регионы России.

Тем временем в Болховском районе перезахоронили останки 36 воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Последнюю дань защитникам Отечества отдали на Кривцовском мемориале.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, имена красноармейцев установить не удалось. Однако в ходе раскопок была найдена одна воинская книжка. Сейчас она находится на экспертизе.

ИА «Орелград»


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