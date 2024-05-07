Успейте купить квартиру на выгодных условиях

1 июля истекает срок действия двух ключевых программ – ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки.

Первая, которая была доступна для всех, сворачивается полностью, вторая корректируется (конкретные параметры пока не известны). Так, РБК со ссылкой на Минфин пишет, что возможны ограничения по зарплате заемщика, увеличение ставки до 12%, запреты на отдельные типы недвижимости и требования к площади. По данным «Дом.РФ», на 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8–16,9%.

На то, чтобы воспользоваться действующей льготной ставкой, осталось не так много времени. До 1 июля можно подписать кредитный договор, чтобы сохранить выгодные условия. Успеть все за полтора месяца? Реальность с клиентским сервисом группы компаний «ОДСК». Воспользуйтесь уникальным предложением со ставкой по ипотеке от 4,9%. Это позволит в перспективе сохранить несколько миллионов рублей.

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*Ипотека с господдержкой для семей с детьми + ДЗК

Ставка в размере от 4,9% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае внесения первоначального взносе не менее 20,1%. Ставка 4,9% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-5».

В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщики – граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение у застройщика жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке готового жилого помещения.

Сумма кредита для Орловского региона – до 6 млн руб. Первый взнос – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 13.03.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-5» ИНН5751065184 ОГРН1205700005158, проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость кредита – 2,631% – 13,364% Условия и сроки действия программы могут быть изменены в одностороннем формате без дополнительного уведомления. Не является публичной офертой.