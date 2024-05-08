Глава СК поручил возбудить дело по обращению орловского сироты

Орловец пожаловался на захват его имущества.

Сейчас мужчине 36 лет. Орловец рассказал в своём видеообращении, что после гибели родителей унаследовал долю земельного участка в Сосковском районе.

Однако, по его словам, в 2006-м году учредитель ООО «Кирово» организовал фиктивное собрание пайщиков и получил доверенность на представление их интересов. После этого данный гражданин сфальсифицировал подписи собственников земельных участков и сдал их имущество в аренду на 49 лет по подложным договорам, утверждает сирота.

В качестве арендатора сначала выступал генеральный директор организации, а затем третьи лица. Последние получили землю в аренду через аффилированную организацию ООО «Фрейр». Так или иначе, сейчас заявитель не может распорядиться собственностью по своему усмотрению.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Орловской области Петру Юдину возбудить уголовное дело и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на ещё одного сироту из Орловской области.

ИА «Орелград»