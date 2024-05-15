От Телеграма Клычкова отписываются пользователи

Орловский глава вошёл в пятёрку губернаторов-антилидеров.

Ситуацию с аккаунтами глав российских регионов изучали в рамках исследования «Индекс Telegram». Его проводит Первое информационное телеграм-агентство «Теле Стрим» совместно с аналитическим центром «Г.У.Р.У.».

За апрель личный аккаунт Клычкова в «Телеграме» потерял 1283 подписчика.

Это 5-й с конца результат среди его коллег из других субъектов. Ещё хуже дела обстоят только у руководителей Московской и Белгородской областей, Москвы и Херсонской области.

Лидерами по приросту подписчиков стали главы Липецкой области, Чечни, Курской и Курганской областей и Севастополя.

ИА «Орелград»