От Телеграма Клычкова отписываются пользователи

15.5.2024 | 14:30 Новости, Общество

Орловский глава вошёл в пятёрку губернаторов-антилидеров.

Фото: ИА «Орелград»

Ситуацию с аккаунтами глав российских регионов изучали в рамках исследования «Индекс Telegram». Его проводит Первое информационное телеграм-агентство «Теле Стрим» совместно с аналитическим центром «Г.У.Р.У.».

За апрель личный аккаунт Клычкова в «Телеграме» потерял 1283 подписчика.

Это 5-й с конца результат среди его коллег из других субъектов. Ещё хуже дела обстоят только у руководителей Московской и Белгородской областей, Москвы и Херсонской области.

Лидерами по приросту подписчиков стали главы Липецкой области, Чечни, Курской и Курганской областей и Севастополя.

ИА «Орелград»


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