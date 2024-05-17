В Орле на Весёлой слободе меняют аварийную канализацию

Введены ограничения на движение транспорта.

Такую информацию озвучили в пресс-службе администрации Орла.

Ограничения введены на улице Весёлой в районе дома №6. Причиной являются работы по замене аварийного участка канализационной сети.

Автомобилистам придётся терпеть неудобства до 28 мая. Временное ограничение подразумевает, что дорога не перекрывается полностью и на весь отрезок времени. Однако периодически здесь будет работать спецтехника, которая воспрепятствует свободному проезду автомобилей.

«Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили в мэрии.

Отметим, что накануне стало известно, что подрядчик, не завершивший работы на Весёлой полностью и вовремя, оштрафован на крупную сумму.

ИА «Орелград»