На выезде из Орла установят новый комплекс фотовидеофиксации

17.5.2024 | 14:24 Новости, Транспорт

Его разместят на трассе «Крым».

Фото: yandex.ru/maps

Речь идёт о комплексе «Скат-М». На данный момент уже заключён договор о его опытной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Оборудование планируется установить на участке автодороги «Крым» – 366-й километр, 755-й метр. Это место находится на выезде из областного центра (за Итальянской улицей или за Залегощенским шоссе).

Ранее здесь же установили комплекс «Скат». Эта техника уже работает.

Новый комплекс даст возможность сравнивать показатели, а также фиксировать дополнительные типы нарушений. Например, такие как непристёгнутый ремень безопасности или выезд на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что в Орле разместят ещё два комплекса фотовидеофиксации.

ИА «Орелград»


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