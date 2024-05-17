Орловщине выделили средства на выплаты классным руководителям

Однако поддержку получат не все из них.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении средств на увеличение выплат классным руководителям. В соответствии с этим документом Орловская область получит из федерального бюджета 47 миллионов 353 тысячи рублей.

Недавно по распоряжению президента России Владимира Путина размер данной выплаты вырос с пяти до десяти тысяч рублей. Изменения произошли с 1 марта.

Средства выплачиваются один раз в месяц. Поддержка полагается школьным классным руководителям, а также кураторам групп в учреждениях среднего специального образования. Однако её могут получать только те, кто работает в населённых пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что орловцам начали выдавать уведомления на участие в ЕГЭ.

ИА «Орелград»