Под Орлом заложили школу на 1225 мест

В церемонии принял участие министр строительства и ЖКХ РФ.

Ирек Файзуллин, который сегодня находится в нашей области с рабочим визитом, заложил «капсулу времени» с посланием к потомкам в основание фундамента школы. Также в торжественной церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков.

Школу в деревне Жилина Орловского муниципального округа планируют построить в рамках национального проекта «Образование». Здесь, в том числе, будут получать образование дети, проживающие в новом микрорайоне «Болховский».

В пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что новая школа будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость строительства превысит 1,1 миллиарда рублей.

«Строительный комплекс Орловской области представляет собой мощную силу – как и весь стройкомплекс Российской Федерации», — отметил Ирек Файзуллин.

ИА «Орелград»