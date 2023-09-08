Под Орлом заложили школу на 1225 мест

8.9.2023 | 16:57 Новости, Образование, Строительство

В церемонии принял участие министр строительства и ЖКХ РФ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Ирек Файзуллин, который сегодня находится в нашей области с рабочим визитом, заложил «капсулу времени» с посланием к потомкам в основание фундамента школы. Также в торжественной церемонии участвовал губернатор Андрей Клычков.

Школу в деревне Жилина Орловского муниципального округа планируют построить в рамках национального проекта «Образование». Здесь, в том числе, будут получать образование дети, проживающие в новом микрорайоне «Болховский».

В пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что новая школа будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость строительства превысит 1,1 миллиарда рублей.

«Строительный комплекс Орловской области представляет собой мощную силу – как и весь стройкомплекс Российской Федерации», — отметил Ирек Файзуллин.

ИА «Орелград»


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