В Орловской области отремонтировали 82% запланированных крыш

29.9.2023 | 9:49 ЖКХ, Новости

Остальные находятся в высокой степени готовности, сообщает Портал правительства региона.

Фото Администрации города Мценска

Подпрограмма досрочного ремонта крыш в многоквартирных домах в 2023 году включает 78 объектов. Общее финансирование работ – 389,6 млн рублей. В настоящее время 64 крыши уже отремонтированы, остальные находятся в высокой степени готовности.

Подпрограмма комплексного капитального ремонта домов в 2023 году включает 91 многоквартирного дом на сумму 751,5 млн рублей. О готовности в этой части администрация области умолчала в своем релизе. Заменены 94 лифта в 23 МКД на сумму 268,4 млн рублей. Эти работы выполнены в полном объеме.

Действующая редакция региональной программы капитального ремонта рассчитана до 2044 года и включает в себя 4355 МКД. Работы проводятся за счет средств, собираемых с граждан. Власти же определяют очередность, приоритеты. Подрядчиков для проведения обследований зданий, подготовку документации и проведение работ находит региональный Фонд капитального ремонта.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования