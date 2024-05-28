Одного из пострадавших в Ливнах прооперируют в Москве

28.5.2024 | 12:32 Новости, Происшествия, СВО

Сегодня его должны доставить в столицу.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал во время очередного прямого эфира в соцсетях.

Напомним, накануне вражеские БПЛА атаковали АЗС в Ливнах. Погиб один человек, пострадали шестеро. Троих пришлось госпитализировать.

«Одного с ранением глаза транспортировать будем в Москву для проведения операции. Потому что ряд клиник (в том числе в Санкт-Петербурге) не взялись», – рассказал Клычков.

Известно, что после атаки в травматологию госпитализировали двоих (сотрудников МЧС), в реанимацию – одного (сотрудника Росгвардии). По словам губернатора, на момент проведения эфира росгвардейцу делали операцию в областной больнице.

Ранее стало известно, что участников ликвидации атаки БПЛА в Ливнах представят к наградам. Семья погибшего и пострадавшие получат денежные выплаты.

ИА «Орелград»


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