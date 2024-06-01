Ливенские парламентарии утвердили бюджетный отчет

Решение было принято на очередном заседании Ливенского городского Совета народных депутатов.

Как сообщается на сайте администрации Ливен, отчет об исполнении городского бюджета за 2023 год депутатам представила начальник финансового управления Нина Парахина. Она доложила, что исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам превысило плановые значения на 10,1 процента и составило 505 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на 18,4 процента. Власти связывают это с ростом поступлений налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также неналоговых доходов.

«Налоговые доходы в общей сумме собственных доходов составили 89,6 процента, – сообщила Нина Парахина. – Расходы бюджета города Ливны за отчетный период сложились в сумме 1,7 миллиарда рублей, их уровень увеличился на 29,3 процента, преимущественно за счет роста объема субсидий и субвенций».

По ее словам, как и в предыдущие годы, бюджет «имел социальную направленность». В частности, казенные расходы на социальную сферу в 2023 году составили 1,25 миллиарда рублей, или 73,1 процента от общего объема расходов. Отметила Нина Парахина и то, что по состоянию на 1 января 2024 года кредиторская задолженность составила 12,5 миллиона рублей, при этом просроченной кредиторской задолженности нет.

«За счет целевых безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов профинансированы мероприятия на сумму 1,17 миллиарда рублей, или 68,7 процента от общего объема расходов, за счет собственных доходов с учетом дотаций и прочих безвозмездных поступлений – 535,7 миллиона рублей, или 31,3 процента от общего объема расходов, – прозвучало в докладе. – В процессе исполнения бюджета в отчетном году были соблюдены все нормативы и ограничения, установленные бюджетным законодательством».

Представленный проект решения был утвержден депутатами единогласно, подчеркнули в администрации города. Добавим, что отчет также изучила Контрольно-счетная палата города Ливны. В результате она внесла администрации города несколько предложений, в том числе по снижению объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. КСП призывает продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала и оптимизацию расходов муниципального образования; при разработке и исполнении муниципальных программ обеспечить обходимый контроль с учетом действующего законодательства в области планирования.

ИА «Орелград»