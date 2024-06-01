Ливенские парламентарии утвердили бюджетный отчет

1.6.2024 | 13:00 Новости, Экономика

Решение было принято на очередном заседании Ливенского городского Совета народных депутатов.

Фото: vk.com/livny_official / Анатолий Плешанов

Как сообщается на сайте администрации Ливен, отчет об исполнении городского бюджета за 2023 год депутатам представила начальник финансового управления Нина Парахина. Она доложила, что исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам превысило плановые значения на 10,1 процента и составило 505 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на 18,4 процента. Власти связывают это с ростом поступлений налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также неналоговых доходов.

«Налоговые доходы в общей сумме собственных доходов составили 89,6 процента, – сообщила Нина Парахина. – Расходы бюджета города Ливны за отчетный период сложились в сумме 1,7 миллиарда рублей, их уровень увеличился на 29,3 процента, преимущественно за счет роста объема субсидий и субвенций».

По ее словам, как и в предыдущие годы, бюджет «имел социальную направленность». В частности, казенные расходы на социальную сферу в 2023 году составили 1,25 миллиарда рублей, или 73,1 процента от общего объема расходов. Отметила Нина Парахина и то, что по состоянию на 1 января 2024 года кредиторская задолженность составила 12,5 миллиона рублей, при этом просроченной кредиторской задолженности нет.

«За счет целевых безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов профинансированы мероприятия на сумму 1,17 миллиарда рублей, или 68,7 процента от общего объема расходов, за счет собственных доходов с учетом дотаций и прочих безвозмездных поступлений – 535,7 миллиона рублей, или 31,3 процента от общего объема расходов, – прозвучало в докладе. – В процессе исполнения бюджета в отчетном году были соблюдены все нормативы и ограничения, установленные бюджетным законодательством».

Представленный проект решения был утвержден депутатами единогласно, подчеркнули в администрации города. Добавим, что отчет также изучила Контрольно-счетная палата города Ливны. В результате она внесла администрации города несколько предложений, в том числе по снижению объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. КСП призывает продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала и оптимизацию расходов муниципального образования; при разработке и исполнении муниципальных программ обеспечить обходимый контроль с учетом действующего законодательства в области планирования.

ИА «Орелград»


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